Операция по предоставлению жилого помещения арендаторам Ипотечным и кредитно-гарантийныи Фондом освобождается от НДС, сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Сообщается, что это одно из изменений, предусмотренных Налоговым кодексом.

В соответствии с требованиями Налогового Кодекса объектом налогообложения НДС считается сделка Фонда по аренде жилых помещений с обязательством их продажи. Это может привести к увеличению ежемесячных платежей граждан и, как следствие, к снижению доступности жилья для населения и эффективности этого механизма.

В связи с этим, данная операция предусматривает освобождение от НДС. Предлагаемая льгота будет способствовать дальнейшему совершенствованию этого механизма, в том числе удовлетворению спроса граждан на жилые помещения и обеспечению их доступности.