Казахстан предложил зарубежным компаниям, которые ушли из России, перейти на его территорию и открыть там офисы.

Об этом министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил в эфире японского телеканала NHK.

Тлеуберди отметил, что из-за санкций, введенных против России Евросоюзом и США, многие иностранные компании закрыли в РФ свои офисы и прекратили или приостановили там свою деятельность.

«Эти компании могут переехать в Казахстан и открыть офисы. Доступ к рынку открыт», — отметил министр.

По словам Тлеуберди, Казахстан положительно воспринимает возможность «взаимовыгодного» сотрудничества с Японией и другими партнерами. По его мнению, Казахстан может стать промежуточной территорией для движения товаров и транспорта, центром, который связывает Европу и Азию.