Военные Беларуси, обеспечивающие работу ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных систем С-400, прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах вооруженных сил России и Беларуси.

Об этом в интервью телеканалу СТВ сообщил начальник главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси Леонид Касинский.

«Данные образцы вооружения сегодня находятся на боевом дежурстве и готовы полностью к выполнению задач по предназначению», заявил Касинский.

Он также добавил, что продолжается подготовка «летного, летно-технического состава» самолетов, переоборудованных под возможность несения специальных авиационных боеприпасов.