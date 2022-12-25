По меньшей мере пять солдат армии Пакистана погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в юго-западной провинции Белуджистан. Об этом в воскресенье сообщила газета Dawn, ссылаясь на Управление по связям с общественностью Минобороны страны (ISPR).

По его данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Кахан, в восточной части провинции, где начиная с 24 декабря 2022 года Вооруженные Силы исламской республики осуществляют зачистку местности от присутствия террористов.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка «Армия освобождения Белуджистана».