Украина имеет заявленной помощи для энергетической сферы от международных партнеров на сумму почти 1,5 млрд долл.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Фейсбуке.

«Помощь энергосектору от партнеров набирает обороты. Есть заявленная поддержка на почти 1,5 млрд долларов. Ежедневно приезжает дополнительное оборудование для ремонтов поврежденной инфраструктуры. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием», — говорится в сообщении.

Шмыгаль напомнил, что государство выделит малым и средним предпринимателям 150 млн грн на инвестиционные проекты в сфере энергосбережения и энергообеспечения.