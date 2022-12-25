Несмотря на суровые погодные условия, на дороге Ханкенди-Лачин продолжается акция протеста против незаконной разработки месторождений в Карабахе, сообщает Report.

В течение дня участники мирной акции, обеспечиваемые горячим чаем и едой, скандируют лозунги «Азербайджан — хозяин своих недр!», «Конец экологическим преступлениям!», «Стоп экотеррору!», «Берегите природу!», «Экоциду нет! Мониторингу да!» и т.д.

Принимающие участие уже четырнадцатый день в мирной акции протеста экоактивисты, представители гражданского общества и НПО, студенты также исполнили древний азербайджанский национальный хороводный танец «Яллы».