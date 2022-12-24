Президент Азербайджана Ильхам Алиев традиционно отметил свой день рождения в кругу семьи.
Постом с фотографией поделилась в соцсети его дочь Лейла Алиева.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Президент Азербайджана Ильхам Алиев традиционно отметил свой день рождения в кругу семьи.
Постом с фотографией поделилась в соцсети его дочь Лейла Алиева.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий