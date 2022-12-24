Секретными операциями в Отечественной войне они написали историю, а документальным фильмом «Орел на вершине», подготовленным «Медиацентром Хазар», навсегда останутся в героической памяти азербайджанского народа.

Такое мнение прозвучало на презентации подготовленного «Медиацентром Хазар» документального фильма «Орел на вершине», посвященного роли Службы государственной безопасности в славной Победе в Отечественной войне и вызвавшего большой интерес зрительской аудитории, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В церемонии презентации, прошедшей в Центре культуры СГБ, приняли участие помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Али Нагиев, руководители медиа-структур, а также высший офицерский состав и сотрудники СГБ.

Мероприятие началось с почтения минутой молчания памяти наших шехидов, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Затем прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Выступая на церемонии, генеральный директор «Медиацентра Хазар», Мурад Дадашов подчеркнул, что мероприятие совпало с днем рождения президента, рассказал об основных целях документального фильма «Орел на вершине».

Начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев рассказал о почетной деятельности СГБ в завоевании славной Победы в Отечественной войне. Отметив, что сотрудники СГБ продемонстрировали героический пример в Отечественной войне, Али Нагиев довел до внимания, что они были награждены высокими орденами и медалями. Начальник службы поблагодарил «Медиацентр Хазар» за съемку документального фильма «Орел на вершине».

После выступлений начальник СГБ Али Нагиев вручил автору идеи документального фильма «Орел на вершине», генеральному директору «Медиацентра Хазар» Мураду Дадашову юбилейную медаль «100-летие органов государственной безопасности и внешней разведки Азербайджанской Республики».

Автору фильма Рустаму Ибадову и режиссеру Аслану Гараеву были вручены подарки.

Затем был показан документальный фильм «Орел на вершине».

Отмеченные в фильме факты и интересные кадры были встречены зрителями с большим интересом.