Автор Telegram-канала «Нейросеть for Fun» с помощью нейросети показал, каким мог быть «айфон», произведенный в СССР.

Так, были показаны три варианта смартфона из СССР. Во всех случаях гаджеты напоминают КПК, которые были популярны в конце 90-х и начале 2000-х годов. При этом устройства не могут похвастаться удобной эргономикой — судя по изображениям, каждый смартфон получился увесистым и «толстым».

Чтобы управлять гаджетом и совершать звонки, на нем предусмотрены кнопки, колесико для прокрутки и тумблеры. Одна из вариаций «советского смартфона» при этом оснащена цветным дисплеем.

«Мало кто знает, что первые айфоны появились именно в СССР. Правда, были они тогда только у членов ЦК, и звонили только Брежневу», — пошутил автор канала.

Какая именно нейросеть использовалась для генерации изображений, не сообщается.