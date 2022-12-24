Замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил о последствиях накачки Молдовы оружием НАТО. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По его мнению, активизация сотрудничества Кишинева со странами Североатлантического альянса в военной и военно-технической сферах является фактором, который в большей степени подрывает безопасность самой Молдовы.

Галузин обратил внимание, что «безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета». Он отметил, что подобные действия «грозят катастрофой».