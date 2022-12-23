Экоактивисты, волонтеры, представители гражданского продолжают акцию в городе Шуша — на Лачинской дороге в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана, в том числе золоторудных и медно-молибденовых рудников «Гызылбулаг» и «Демирли», пишет АПА.

Участники акции разводят костры. Несмотря на морозную погоду, экоактивисты заявили, что акция продолжится и этой ночью.

Протестующие выдвинули требование, согласно которому служба на всех постах, где находятся российские миротворцы, должна быть организована совместно с соответствующими государственными структурами Азербайджана, чтобы положить конец незаконной транспортировке и эксплуатации природных ресурсов.

Экоактивисты и молодые волонтеры скандировали различные лозунги: «Положить конец экологическим преступлениям!», «Stop ecoterror!», «Берегите природу!», «Экоциду нет! «Мониторингу да!».

Наряду с этим, активисты с плакатами в руках на русском и английском языках, исполняют патриотические песни, отмечает «Репорт».