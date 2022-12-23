Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы наращивания взаимодействия России и Азербайджана в торгово-экономической и научно-технической областях. Достигнута договорённость об активизации совместной работы по экономическим проектам, представляющим взаимный интерес.

Михаил Мишустин и Али Асадов обменялись поздравлениями с наступающим новым, 2023 годом.