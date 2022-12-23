Азербайджан требует, чтобы Рубен Варданян покинул Карабах. Об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, «деятельность Варданяна носит преступно-авантюристский характер и этому должен быть положен конец».

«И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население. Он мешает реинтеграции. До его появления были хорошие контакты, позитивные факты», — отметил Байрамов.