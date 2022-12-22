21 декабря 2022 года Европейский суд по правам человека принял решение о временных мерах в деле «Армения против Азербайджана» (№ 4), связанном с Лачинской дорогой. Данную информацию приводит МИД Азербайджана.

В решении ЕСПЧ также отмечается, что в связи с выполнением российским миротворческим контингентом обязательств по регулированию движения транспортных средств, в том числе по созданию условий для прохождения гуманитарной и медицинской помощи, «степень контроля азербайджанского правительства над ситуацией в Лачинском коридоре является спорной и неясной».

Неоднократно в различных средствах массовой информации публиковались видеодоказательства о том, что машины Международный Комитет Красного Креста и армянские машины скорой помощи свободно и безопасно пересекают Лачинскую дорогу. Таким образом, как указано в решении о временных мерах, в Армению обеспечен безопасный проход тяжелых больных, нуждающихся в медикаментозном лечении.

Правительство Азербайджана, наряду со свободой передвижения по территории страны, гарантирует права мирных протестующих, собравшихся на Лачинской дороге в знак протеста против незаконной эксплуатации Арменией природных ресурсов Азербайджана, а также их транспортировки по Лачинской дороге.

Азербайджан также выразил серьезную обеспокоенность в связи с использованием Арменией Лачинской дороги для транспортировки в Азербайджан мин, произведенных в Армении в 2021 году, намеренно установленных в домах гражданского населения в Лачине, чтобы предотвратить возвращение в эти дома семей вынужденных переселенцев.

Умышленно установленные армянами мины приводят к росту числа жертв мин в Азербайджане. В результате с момента окончания Отечественной войны и до сегодняшнего дня жертвами мин стали 276 наших граждан, погибли 46 человек, включая 3 журналистов. Из 46 погибших 35-гражданские лица.

Доказательства грубых нарушений прав человека и норм международного права были представлены различным международным структурам, включая Международный суд, Совет Европы и генерального секретаря ООН.

Азербайджан продолжит выполнять свои международно-правовые обязательства. Азербайджан призывает Армению прекратить провокации против Азербайджана и его населения.