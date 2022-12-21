Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в ночные часы.

Протестующие на протяжении всего дня исполняли патриотические песни и отрывки из мугамов, пишет «Репорт». Молодые активисты и волонтеры, скандируя патриотические лозунги, призвали всех присоединиться к акции против экологического террора. Акция протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов продолжается десятый день.