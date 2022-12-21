Германия откажется от покупки российской нефти в 2023 году, сейчас правительство страны ведет переговоры с Казахстаном о возможных поставках. Об этом сообщает Bloomberg.

Германия отвергла заявление российской пропаганды о том, что у немцев есть план покупать российскую нефть в начале следующего года. Гендиректор «Транснефти» Николай Токарев в эфире «России 24» заявлял, что Германия якобы прислала запрос на поставки нефти на первый квартал 2023 года. По словам Токарева, немецким НПЗ будет сложно заменить российские объемы казахстанской нефтью, — он назвал это решение политическим.

«Сообщения о том, что Германия заказала российскую сырую нефть, являются ложными. Нефтедобывающие компании в новом году не будут заказывать российскую сырую нефть для нефтеперерабатывающих заводов в Лойне и Шведте», — заявила агентству пресс-секретарь министерства экономики Германии. По ее словам, нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в немецком Шведте, недалеко от польской границы, по состоянию на январь имеет «зарезервированные мощности для казахстанской нефти».

В декабре FT выяснила, что нефтяные компании в России нарушили требование президента Владимира Путина и продали несколько танкеров, выполнив западные требования о «потолке цен». При этом власти РФ заверяли, что не будут подчиняться санкциям Запада. В то же время баррель нефти в некоторых портах уже торгуется на уровне $42–45 за бочку, в целом средняя экспортная цена по итогам середины декабря упала ниже $60.