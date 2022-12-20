Главная ёлка Туркменистана, установленная на площади культурно-развлекательного центра «Алем» («Вселенная») в Ашхабаде, победила в соревновании на звание самой высокой в СНГ, сообщает «Турстат». В этом году её высота составляет 43 метра.

Рейтинг составлен по результатам измерения высоты всех главных новогодних ёлок в столицах стран СНГ. В пятёрку самых высоких также попали Ереван (37 метров), Ташкент (35 метров), Баку (34 метра) и Душанбе (30 метров).

А главная российская новогодняя ёлка, установленная на Соборной площади Кремля в Москве, в этом году достигает 27 метров в высоту и делит 6 место с новогодней красавицей из Минска (27 метров). Далее идут ёлки в Астане (25 метров), Бишкеке (25 метров). А замыкает топ-10 дерево в Кишинёве с высотой 20 метров.