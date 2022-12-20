Кремлевский «засланец» Рубен Варданян в ходе очередного своего Facebook-эфира сделал примечательное заявление. А точнее, банально проговорился. Сей провокатор со стажем попытался опровергнуть тот факт, что дорога Герус-Лачин-Шуша-Ханкенди открыта для гуманитарного транспорта, и заявил буквально следующее: «Это неправда, потому что по окраине дороги продолжают стоять (азербайджанцы) и они могут перекрыть проезд, когда захотят. Мы повторяем, что это неприемлемо. Они должны окончательно уйти оттуда и не препятствовать движению машин. Это единственное решение, поскольку в противном случае они (азербайджанцы) смогут установить там КПП».

Сами армянские националисты, которые, похоже, только сейчас начинают постигать новую географию Карабаха, брызжут слюной: «Вот тут надо спросить у Варданяна, а он разве не знал, что участок «Шуши — Каринтак» (здесь и далее кавычки наши — Minval) фактически с 2020 года оккупирован азерами, что они действительно могут поставить там КПП, как сделали на участке Горис — Капан? Ему не ясно, что единственным методом разблокировать этот участок может быть освобождение самой Шуши? Может он уже готов сделать? Если готов — то это уже отличная новость. Если же нет — то очередной антироссийский блеф».

Понятно, что никакого участка «Шуши-Каринтаг» не существует, а есть Шуша и Дашалты. Тем более считаем необходимым напомнить, что оккупирован этот участок дороги был с 1992 года по 2020 год, а теперь освобожден. Тем более понятно, что грезить о повторной оккупации города Шуша для армянских националистов сейчас — это шаг к самоубийству. На календаре уже не 1992 год, Азербайджан уже другой, и вообще лучше держать в голове, какую цену Армения заплатила за вопли Пашиняна «Карабах — это Армения, и точка!» и его пьяные потанцульки в Шуше.

Но обратим внимание и на другое. По сути дела, Варданян признал, что дорога по сути открыта, что азербайджанцы «стоят по окраине дороги» (она вообще-то называется обочина, а не окраина), а перекрывают ее миротворцы.

Более того, сегодня уже близкие к Пашиняну тг-каналы пытаются вопрошать: «Могу я выехать в Армению и завести оттуда хлеб, масло, сахар, лекарства, топливо? По мнению МИД Азербайджана пропуск одной кареты Скорой помощи по просьбе МККК означает отсутствие блокады?»

Ну что же, придется опять объяснять азбуку. «Блокадой» называется закрытие чужих границ и перерезание дорог, ведущих к чужим городам. А здесь все происходит на территории Азербайджана, куда входят и Шуша, и Дашалты, и Ханкенди. Тем более «блокада» не предусматривает пропуск автомобилей «Скорой помощи», гуманитарных грузов и членов семьи одного из росмиротворцев с детскими колясками. А невозможность протащить в Ханкенди оружие и террористов и вывозить оттуда ворованную руду — это не блокада.

Так что карабахским армянам нужно просто привыкать жить в новых реалиях.

Отдел политики Minval.az