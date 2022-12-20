Есть такое выражение: «Упустили возможность промолчать». В дипломатии его вслух произносить как бы не принято, но примеров, когда представителям внешнеполитического ведомства той или иной страны куда лучше было бы смотреть футбол/ловить рыбу/знакомиться с роликами на YouTube, к сожалению, предостаточно. Один из последних такого рода примеров — заявление МИД Литвы по поводу последних событий на Лачинской дороге. В Вильнюсе тиснули в «Твиттер» заявление: «Глубоко обеспокоены продолжающейся блокадой Лачинского коридора, что приводит к тяжелым гуманитарным последствиям для Нагорного Карабаха. Такое развитие событий не только препятствует свободному передвижению, но и ставит под угрозу весь мирный процесс на Южном Кавказе».

Ответ МИД Азербайджана последовал незамедлительно. Внешнеполитическое ведомство провело литовским дипломатам короткий и обидный ликбез.

Во-первых, удивительно и вызывает сожаление, что Литва, с которой Азербайджан на протяжении многих лет поддерживает обширные партнерские отношения и которая придает особое значение принципам суверенитета и территориальной целостности международного права в межгосударственных отношениях и всегда действует на этих принципах, делает такие заявления. Во-вторых, это заявление «создает недопонимание в контексте различных дискуссий, состоявшихся в ходе визита президента Литовской Республики Гитанаса Науседы в Азербайджан». В-третьих, «на территории Азербайджана не существует территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах», и точно так же, как саму Литву больше не называют «прибалтийской» страной, недопустимо называть Карабахский экономический район Азербайджана прежними советскими названиями. В-четвёртых, вызывает беспокойство продемонстрированный Литвой односторонний подход — вместо того, чтобы протестовать против незаконной экономической деятельности, разграбления природных ресурсов и использования Лачинской дороги для военных провокаций. В-пятых, протест гражданского общества следует уважать.

Можем добавить и от себя. Совсем недавно Литва перекрыла транзит по своей территории в Калининградскую область РФ. В Вильнюсе говорили тогда об общеевропейской политике и об угрозах безопасности для Литвы со стороны РФ и Калининграда. Словом, приняли решение, исходя из своего понимания своих интересов, и как там будет устраиваться Калининград со своими гуманитарными проблемами, литовские власти не интересовало: пусть об этом голова болит у Москвы. И у местных властей Калининградской области. Более того, не припомним что-то и громких протестов Литвы по поводу традиционной для стран Балтии политики в отношении «неграждан». Но при этом позволяют себе читать лекции Азербайджану и требовать сдувать пылинки с террористов, окопавшихся в Ханкенди. И предоставить им полную свободу рук. То есть не мешать провозить в Ханкенди оружие и диверсантов и вывозить оттуда в Армению награбленное.

Но есть еще один вопрос: как вообще такое неграмотное заявление могло появиться? Как МИД Литвы в одном коротеньком твите умудрился допустить СТОЛЬКО ляпов? К тому же Литва — это как бы страна с достаточно глубокими традициями своей государственности, член НАТО и ЕС… Так почему же ее МИД ведёт себя настолько непрофессионально?

А здесь, возможно, нужно вспомнить скандал, грянувший между Баку и Вильнюсом летом 2013 года, как раз накануне Вильнюсского саммита ЕС и Восточного партнерства. 8 июля здесь случился «мини-Викиликс»: в YouTube выложили телефонные записи бесед литовских дипломатов.

Беседовали на записи замдиректора Департамента политики «Восточного партнерства» МД Зенонас Кумятайтис, литовский дипломат в Венгрии Ренатас Юшка, тогдашний посол Литвы в Азербайджане Артурас Жураускас и сотрудник МИД Литвы Гядиминас Каспутис, еще в одной беседе Жураускас, как указывается, беседует с предпринимателем Кястутисом из Литвы. По крайней мере в двух перехватах затрагивались и отношения Литвы с Азербайджаном и Арменией. И вот здесь Юшка, литовский дипломат, аккредитованный в Венгрии, в порыве откровенности заявляет: «Я сейчас тот, отношусь к тем, кто поддерживает армян. Потому что они христиане, они точно так же пострадали от начерченных Сталином карт (…), как и мы. И я их поддерживаю. Очень пассивно, но…». Замдиректора Департамента политики «Восточного партнёрства» МИД Литвы Зенонас Кумятайтис изрекает: «По-человечески или с точки зрения религии кажется, что Армения ближе, но что они там тоже, знаешь, «бедные», продались, так это знаешь, как посмотреть, с какой стороны. Для меня так теперь главное, чтобы и те, и другие были в контексте on board summit». Скандал получился громкий, МИД Литвы обещал провести расследование, глава ведомства Линас Линкявичюс назвал происшедшее «информационной провокацией», но два посла Литвы — в Азербайджане и в Венгрии — подали в отставку.

Тогда казалось, что после такого скандала в литовском МИДе сделают выводы.

Но, увы, как показывает практика, фигуры в МИД Литвы за это время, возможно, сменились, но приоритеты и стереотипы, к сожалению, остались прежними. И выбирают здесь, кого поддержать, по тому же замшелому принципу: поддерживать христиан. Неважно, кто прав, кто виноват, где проходят границы, что на этот счет говорит международное право, кто «форпост России», кто проводит независимую политику и чего требуют общие интересы ЕС и НАТО — в Литве руководствуются принципами едва ли не времён «крестовых походов» и далеко не святой инквизиции. И поддерживают христиан просто потому, что они христиане.

Не станем уточнять, посмотрели ли в МИД Литвы на календарь и уяснили ли для себя, что на дворе уже 2022 год и осталось совсем немного для наступления 2023-го, так что с политикой времён «крестовых походов» уже давно надо было бы закончить. Вспомним другое. Возможно, такие замшелые приоритеты кому-то в Вильнюсе и кажутся верностью традициям. Но именно в Литве одна из легенд, связанных с именем основателя литовской государственности князя Гедиминаса, гласит, что в те далекие времена существовала жестокая традиция: чтобы замок стоял века, надо было заживо похоронить под ним юношу. И когда князь Гедиминас строил свой замок на месте будущего города Вильнюс, нашлась мать, которая сама привела своего сына и поставила его в ров. Князь спросил юношу: «Что тверже камня?» Тот ответил: «Сердце матери, что, не дрогнув, обрекло сына на гибель». Князю понравился ответ, он оставил юношу в живых, а жестокий обычай канул в прошлое. И, как у многих легенд, здесь есть и назидательный смысл: не всякая традиция стоит того, чтобы ее чтить и продолжать.

Жаль, что в литовском МИДе этого так и не поняли.

А.Шакур