Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси есть самолёты с экипажами для запуска ядерных ракет. Это оружие он назвал «специальным».

Президент России Владимир Путин это подтвердил.

Кроме того, Россия передала Беларуси на боевое дежурство ракетные комплексы С-400 и «Искандер».

Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за выполненное обещание.

«Особая благодарность вам, Владимир Владимирович, и не только от меня, и не только от военных, за то, что вы выполнили своё обещание. Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси, и, самое главное, комплекс «Искандер», который вы, пообещав полгода назад, передали нам», — сказал Лукашенко на пресс-конференции.

