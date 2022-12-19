Российский сенатор Александр Башкин заявил, что Россия «не допустит строительства Транскаспийского газопровода из Туркменистана в Азербайджан».

По словам Александра Башкина, западные эксперты считают, что туркменский газ может поступать из Баку в Турцию, а оттуда в Европу, что может помочь снизить зависимость Европы от российского газа. Но он отметил, что согласно документу о статусе Каспийского моря, подписанному пятью прикаспийскими государствами, все прикаспийские государства должны согласиться на реализацию чувствительных проектов с точки зрения экологической безопасности. Об этом сообщает астраханский сайт «Ast-News».

«Россия не может согласиться на строительство газопровода из-за возможной угрозы экологической безопасности Каспийского моря», — важно заявил российский сенатор.