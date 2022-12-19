Верховный суд Швеции заявил о невозможности экстрадиции в Турцию человека, которого Анкара называет причастным к попытке государственного переворота в 2016 году и участником движения Гюлена. Об этом сообщается в пресс-релизе судебной инстанции.

Суд считает, что участие в политическом движении — движении Гюлена, в котором он подозревается, не является по шведскому закону преступным деянием, в то время как подозрение в попытке государственного переворота приравнивается к подозрению в соучастии в восстании и считается в Швеции преступлением.

Суд также полагает, что препятствием к выдаче является то, что речь идет о «так называемых политических преступлениях», которые направлены против государства и являются политическими по своему характеру. Поскольку ранее из-за возможности преследования в собственной стране за свои политические взгляды рассматриваемое лицо получило в Швеции статус беженца, 7-я статья Закона об экстрадиции не позволяет выдать его Турции.

«Совершенно очевидно, что в этом деле есть несколько обстоятельств, препятствующих экстрадиции. <…> Кроме того, речь идет о политическом преступлении. Также существует риск преследования этого человека из-за его политических взглядов. Поэтому экстрадиция не может быть осуществлена», — заявил один рассматривавших это дело судья Петтер Асп.