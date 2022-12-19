Концерн «Калашников» наладил серийное производство автоматов, в которых можно будет использовать патроны стандарта НАТО. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«[Завершено] освоение серийного производства автоматов АК-15 и АК-19 под патроны 7,62 х 39 и 5,56 х 45, соответственно, на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12 <…> обе модели являются вершиной развития системы АК и отличаются от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению и повышенной точностью и кучностью стрельбы», — пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что работы ведутся в интересах различных заказчиков.