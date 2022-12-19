Китайская компания Huawei закрывает в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В этом подразделении — Enterprise Business Group — работали около 2 тысяч человек, теперь им предлагают перевод в страны СНГ или увольнение.

Решение связано с рисками вторичных санкций, так как оборудование может использоваться в госсекторе, объясняет источник.

Собеседник издания, близкий к компании, подтвердил информацию, что бо́льшая часть сотрудников уйдет из подразделения, но уточнил, что офис сохранится номинально: «Компания готова вернуться, если активные боевые действия на Украине прекратятся».

При этом компания готова продолжать продавать в России потребительскую электронику, уточняет источник «Коммерсанта». Официальных комментариев от Huawei на этот счет не было.