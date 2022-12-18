В Карабахском экономическом районе будет создано около 150 тысяч рабочих мест.

Об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов на мероприятии, организованном в Зангиланском аэропорту, в ходе визита делегации Королевства Саудовской Аравии в Зангиланский район.

По его словам, это, несомненно, будет способствовать более высокому росту ВВП страны.

«Мы строим Агдамский индустриальный парк на площади 190 га, где все жители будут обеспечены всеми необходимыми коммунальными услугами. У нас уже есть несколько резидентов. Резиденты получат ряд преимуществ, таких как освобождение от уплаты НДС и таможенных налогов сроком на 10 лет», — сказал Э.Гусейнов.