Турция считает необходимым урегулирование разногласий между Египтом и Ливией в вопросе демаркации морских границ в Восточном Средиземноморье путем переговоров.

Об этом сообщил в воскресенье телеканал NTV.

«Египет и Ливия должны как можно раньше начать диалог для урегулирования разногласий», — отметили в МИД Турции. Там добавили, что решением о демаркации морских зон в западном направлении египетская сторона нарушает границы территориальных вод Ливии. В то же время определенные Египтом границы не распространяются на территориальные воды Турции, уточнили в МИД.