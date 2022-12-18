Работа системы теплоснабжения украинской столицы полностью восстановлена, сообщает мэр города Виталий Кличко.

«Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью восстановили работу системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом», — написал мэр в своем Telegram-канале.

В пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которую не отменяли более четырех часов. Из ряда городов страны, включая Киев, поступали сообщения о взрывах. В столице было введено экстренное отключение энергоснабжения, не работало отопление, отмечались перебои с подачей воды, было приостановлено метро. В субботу по оценке властей, ситуация с энергоснабжением оставалась сложной, действовали аварийные отключения.