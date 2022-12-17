Рабочие группы по межпарламентским связям парламента Азербайджана, в том числе Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям, направили письма в парламенты зарубежных стран в связи с акцией протеста, проводимой представителями гражданского общества и экоактивистами Азербайджана.

Согласно сообщению парламента Азербайджана, в ответ на незаконную эксплуатацию Арменией природных ресурсов на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента и транспортировку их в Армению по Лачинской дороге, а также на препятствование, с целью мониторинга, визиту представителей соответствующих государственных структур Азербайджана на территории месторождений полезных ископаемых, на дороге Шуша-Лачин представители гражданского общества и экологические активисты Азербайджана начали мирную акцию протеста.

В обращении отмечается необоснованность претензий армянской стороны, и отмечается, что ограничения на Лачинской дороге были введены не азербайджанскими протестующими, а российским миротворческим контингентом. Целью акции протеста является не закрытие дороги, а предотвращение незаконной перевозки разграбленных природных ресурсов. Данная акция не препятствует передвижению транспортных средств гражданского назначения.

В письмах также указывается на то, что Армения, грубо нарушив трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, продолжает незаконную деятельность, используя Лачинскую дорогу для военных целей, в частности для перевозки мин и разграбленных природных ресурсов, тем самым нарушая взятые на встречах в Праге и Сочи обязательства по уважению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Также отмечена необходимость объективной информации в связи с незаконной деятельностью Армении на территории Азербайджана.