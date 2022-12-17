Министерство внутренних дел представило статистику преступлений и происшествий, зарегистрированных 16 декабря.

Как сообщили в пресс-службе МВД, за минувшие сутки по «горячим следам» органы внутренних дел республики раскрыли 48 преступлений. Обеспечено раскрытие 10 преступлений, связанных с предыдущими периодами.

Всего задержано 107 человек, находящихся в розыске, в том числе 89 разыскиваемых в качестве должников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел выявлено 12 фактов, связанных с наркотиками, и 5 фактов, связанных с незаконным хранением боеприпасов.

По подозрению в совершении преступления задержаны 39 человек.