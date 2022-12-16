Граждане Азербайджана и Турции владеют в Армении недвижимостью.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета кадастра Армении Арман Петросян, передает news.am.

«В случае с гражданами Турции – меньше 100, в случае с гражданами Азербайджана – меньше одного десятка. Они не азербайджанцы по национальности», – отметил он.

В Армении зарегистрировано 450 тыс. квартир, поэтому если у граждан Турции будет, к примеру, 50 квартир, то это, по его убеждению, «никакой тревоги с точки зрения безопасности не вызывает».