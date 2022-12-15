ЕС работает над превращением Южного Кавказа в регион мир и процветания, и активно участвует в мирном процессе.

Об этом заявил глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, передает АПА.

Петер Михалко напомнил, что трехсторонние встречи проводились по личной инициативе и при активном участии президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

«Надеемся, что этот структурированный процесс приведет к достижению мира, должен привести. Мы будем работать интенсивно и непрерывно, чтобы были достигнуты результаты. ЕС является одним из самых активных в поддержке процесса разминирования в Азербайджане. Это очень важно для восстановления и безопасности Карабаха», — добавил посол.

Петер Михалко также прокомментировал взрыв мины в Кяльбаджаре: «Мы продолжим помогать Азербайджану в разминировании и верим, что объем этой поддержки будет расти».