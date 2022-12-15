Местная верхушка недовольна реакцией мирового сообщества на «перекрытие Лачинского коридора».

Акция экологов на дороге Лачин-Шуша-Ханкенди продолжается — как и истерика в армянских и проармянских кругах, где вопят о «блокаде», «гуманитарной катастрофе» и т.д.

В который уже раз приходится вносить ясность. Для начала, Лачинский коридор Азербайджан не перекрывал — дороги перекрыли российские миротворцы. Газ в ту часть Карабахского региона Азербайджана, где временно размещен РМК, тоже поступает из Армении, а не из Азербайджана, и если там проблемы с газоснабжением, то не по вине Баку. Как уже многократно указывали и официальные лица, и журналисты, и эксперты, в Лачинском коридоре проходит абсолютно мирная акция азербайджанских экологов, к которым примкнули и другие активисты гражданского общества, у которых простая и понятная цель — положить конец незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана на территории, где временно размещены российские миротворцы, и создать условия для проведения там мониторинга. Акция проходит на суверенной территории Азербайджана, и рудники тоже находятся на азербайджанской территории, а значит, разрабатывать их можно только в соответствии с азербайджанским законодательством. В конце концов, на дворе XXI век, так что вести себя по принципу «хватай побольше и беги побыстрее» уже не получится. Наконец, все вопли по поводу «блокады» и «гуманитарной катастрофы» — не более чем очередной дешевый фейк хотя бы потому, что пикетчики выражают готовность пропускать и автомобили «скорой помощи», и прочий «гуманитарный транспорт».

Эти общеизвестные факты приходится напоминать еще и потому, что реакция внешних игроков на события в Лачинском коридоре оказалась, мягко говоря, странной. Дипломатическая служба Евросоюза, Госдепартамент США, даже МИД Франции, кому после всего «послужного списка» в последнюю очередь стоило бы напоминать о себе — все, как под копирку, выдали одну и ту же реакцию с призывами в адрес Азербайджана не препятствовать свободному перемещению по Лачинскому коридору, обеспокоенностью по поводу «гуманитарных последствий» и т.д.

Сказать, что в Азербайджане эта «стандартная» реакция вызвала недоумение — ничего не сказать. Уже последовала официальная реакция. Начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, как уже рассказывал Minval, заявил, что утверждения о том, что дорога Шуша-Лачин якобы перекрыта Азербайджаном, и в связи с этим может возникнуть гуманитарный кризис, не имеют под собой никаких оснований, а «игнорирование этими странами незаконной экономической деятельности, разграбления природных ресурсов и ущерба экологии, осуществляемого на указанных территориях в течение последних 30 лет, а также использования Лачинской дороги как для военных провокаций, так и для незаконной экономической деятельности, вопреки пункту 6 трехстороннего заявления, являются показателями предвзятого отношения».

Но вот что показательно. За прошедшие сутки последовала и международная реакция. Но что удивительно: реакция Запада вызвала нешуточное разочарование…в Армении. Да, официальные инстанции молчат, но зато блогосфера разыгралась вовсю. Один из популярных ТГ-каналов с растерянным удивлением мямлит, что внешние игроки «ограничились призывами», и «к решительным мерам воздействия на Баку в мировом сообществе пока переходить на собираются». После чего с язвительной интонацией интересуется, как долго смеялись над этими призывами в Баку. Другой популярный блогер разразился целой серией постов, где не особо стеснялся в выражениях: зловредные западные политики «уже двое суток только и пишут призывы и ездят по ушам армян, так как знают, что наивные армяне любят ушами, и нет никаких действий». Затем переходит к конкретике: «Что там с резолюцией, французы? Макрон подписал? Нет! Может, уже хватит дурить всю нацию? А пропагандисты западные, чего молчите? Где поддержка Запада, которые вы уверяете, что они за нас? Уже третьи сутки жители «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval) сидят в блокаде и без газа, что сделал ваш Запад? Абсолютно ничего, кроме как писать гневные статусы!»

А вот это уже интересно. Потому как у блогеров и админов ТГ-каналов, без сомнения, оказалось на языке ровно то, что было на уме у ереванской верхушки. Там, судя по всему, рассчитывали, что в ответ на азербайджанский пикет Франция как минимум высадит в Лачинском коридоре свой десант, США окажут ему поддержку с воздуха, и уж точно против Азербайджана начнут наперебой вводить санкции. И были абсолютно не готовы к тому, что ведущие игроки ограничатся призывами.

А тогда уже «армянское разочарование» грозит стать той еще «головной болью» именно для внешних игроков. Просто потому, что Армения— из тех стран, с которыми опасно заигрывать и тем более опасно их обнадеживать. И если в западных столицах «не видят в упор» ни традиций политического террора, ни агрессии, ни грабежа чужих природных ресурсов, и не считают нужным на это реагировать, мир в регионе такая политика точно не приблизит.

А.Шакур