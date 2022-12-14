На территории, где экоактивисты проводят акцию на Лачинской дороге, создана возможность для проезда автомобиля снабжения российских миротворцев.
Автомобиль снабжения продолжил беспрепятственное движение от места проведения акции.
На территории, где экоактивисты проводят акцию на Лачинской дороге, создана возможность для проезда автомобиля снабжения российских миротворцев.
Автомобиль снабжения продолжил беспрепятственное движение от места проведения акции.
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Везут оружие армянам , пидары!😡😡😡