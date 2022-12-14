Из-за утренней атаки Киева и области «шахедами» в столице повреждены 2 админздания и частный дом в Вишневом. Тревога продолжается.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«В результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, в селе Вишневое — частный дом», — рассказал он.

Мэр Киева Кличко сообщил, что к 7:25 по местному времени в Киевской области и над украинской столицей силы ПВО сбили 10 дронов-«шахедов».

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба назвал атаку дронов продолжением «энерготеррора».