С момента начала «спецоперации» ВС РФ в Украине за получением армянского гражданства обратились 17 498 граждан России.

Об этом пишет газета «Грапарак» со ссылкой на данные Паспортно-визового управления полиции.

В ответ на запрос газеты в полиции не сообщили, сколько заявок на получение армянского паспорта было удовлетворено.

«Конкретную информацию о количестве заявок, которые были удовлетворены, предоставить невозможно, поскольку некоторые из них находятся на этапе рассмотрения. Кроме того, в означенный период были удовлетворены и ранее представленные заявки», — сообщили в ведомстве.

В Паспортно-визовом управлении сообщили также, что с 1 января 2020 г. до 30 ноября того же года за получением гражданства Армении обратилось 155 граждан Турции, большая часть которых — армяне.

В ответ на запрос издания в управлении сообщили, что граждане Азербайджана за получением армянского гражданства не обращались.