Президент США Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в стране. Церемония подписания документа прошла на лужайке Белого дома, сообщает РИА Новости.

Во время церемонии американский лидер поблагодарил членов конгресса США, которые участвовали в разработке закона и отметил, что документ также признает межрасовые браки, которые были под запретом в определенный период американской истории.

«Любовь есть любовь, права есть права, правосудие есть правосудие. Это фундаментальные вещи, которые важны для американцев», – сказал Байден.

Кроме того, он выступил и в защиту «трансгендерных детей». По его словам, предлагаемые на уровнях некоторых американских штатов законы угрожают их правам, вводя уголовную ответственность для врачей, оказывающих детям направленные на смену пола услуги.

«Мы должны защитить этих детей, чтобы они знали, что любимы, мы на их стороне и говорим, что они могут искать себя», – подчеркнул он.