«Акция протеста, проводимая последние два дня представителями гражданского общества Азербайджана и активистами-экологами на дороге Шуша-Лачын, является показателем оправданного недовольства азербайджанской общественности, и к этой позиции гражданского общества следует относиться с уважением».

Об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на встрече с представителями дипломатического корпуса.

Во время выступления он категорически отверг заявления армянской стороны о якобы закрытии Лачынской дороги, гуманитарной катастрофе в регионе, проведении этнических чисток.

Х.Гаджиев отметил важность предотвращения использования Арменией дороги Лачын-Ханкенди в военных целях, для перевозки мин и разграбленных природных ресурсов.