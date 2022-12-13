Лачинская дорога перекрыта не азербайджанскими протестующими, а российскими миротворцами.

Об этом в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса и военными атташе, аккредитованными в Азербайджане, сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев добавил, что представители гражданского общества Азербайджана стремятся пресечь незаконную эксплуатацию и вывоз природных ресурсов страны, и не вмешиваются в вопросы движения других гражданских транспортных средств.

Он сказал, что в целом, комментарии правительства Армении о событиях, происходящих в пределах территории Азербайджана, свидетельствуют о том, что территориальные претензии Армении к Азербайджану продолжаются. Вместе с тем подобные заявления противоречат принятым премьер-министром Армении в Праге и Сочи обязательствам по уважению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.