Акция протеста с участием представителей НПО, экоактивистов и волонтеров продолжается на участке дороги Шуша-Ханкенди, которая находится под временным контролем российских миротворцев.

С места событий, в целях обеспечения безопасности участников акции, наряду с военнослужащими Внутренних войск МВД Азербайджана, на территорию прибыли сотрудники полиции, сообщает Report .

Участники акции приветствовали прибытие полиции аплодисментами.

Акция продолжается скандированием лозунгов в защиту экологии.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества «AzerGold» должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.