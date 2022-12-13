В правящей партии Армении призвали карабахских сепаратистов не надеяться на Ереван в вопросе возникшей ситуации на Лачинской дороге.

«Мы не можем вмешиваться в этот вопрос, Лачинский коридор – не наш вопрос, гарантом безопасности «народа» (кавычки наши – прим. «Минвала») Карабаха являются миротворцы, пусть и они защищают этот «народ»», – заявил депутат правящей фракции «Гражданский договор» Гагик Мелконян.

При этом, по его мнению, вероятность возобновления крупномасштабных боевых действий на данном этапе невелика.

Его поддержал коллега Овик Агазарян.

«Чего хотят армяне Карабаха от правительства Армении? Нам что, объявлять войну Азербайджану?», — возмутился депутат.

Напомним, акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе продолжается второй день.

Они проводят в окрестностях Шуши, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.