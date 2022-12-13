Россия потерпела очередную неудачу в космосе. Запуск военного спутника «Космос-2560» закончился провалом: аппарат сошел с орбиты и сгорел, не проработав и двух месяцев, сообщил ученый Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже Джонатан Макдауэлл.

«Российские военные запустили „Космос-2560“ в октябре. Он вернулся в атмосферу 10 декабря в районе Гуама. Как и предыдущий спутник этой серии, он не смог подняться на орбиту», — сказал астрофизик. Вероятно, речь идет о спутнике «Космос-2555», который также продержался около двух месяцев. Макдауэлл предположил, что «отсутствие изменений орбиты для этих двух миссий является намеренным», хотя он считает это странным.

Спутник класса «Эмка-3» был запущен боевыми расчетами космических войск России с космодрома Плесецк 15 октября. Аппарат вывела на орбиту легкая ракета-носитель «Ангара-1.2». В Минобороны показали кадры запуска, а также также заверили, что с кораблем «поддерживается устойчивая телеметрическая связь, и его бортовые системы работают в штатном режиме».

О задачах «Космоса-2560» не сообщалось. Однако, по информации EverydayAstronaut.com, речь идет о спутнике для оптической разведки — возможно, именно поэтому цели запуска держались в секрете.