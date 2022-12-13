Акция протеста гражданских активистов и представителей экологических неправительственных организаций (НПО) на участке автодороги Шуша-Ханкенди, находящейся под временным контролем российских миротворцев, продолжается уже более суток.

Как пишет армянская газета «Грапарак», вчера миротворцы резко отвергли участие армянских сепаратистов в переговорах с азербайджанцами.

Российские миротворцы сказали, что о переговорах нет речи, и это также требование азербайджанцев.

Миротворцы заявили, они не собираются применить силу для того, чтобы убрать с территории азербайджанских активистов. Когда они получат это решение «сверху», поймут, что делать.