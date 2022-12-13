Из Баку к Лачинской дороге направилось подкрепление — еще два автобуса участников акции протеста. Об этом Minval.az сообщил военный эксперт, арменовед Тельман Гасымов, который в настоящее время находится на участке дороги Шуша-Ханкенди вместе с остальными протестующими.

Он отметил, что командующий РМК, генерал-майор Андрей Волков не приехал, поэтому акция продолжается, участники настроены решительно.

По его словам, они обеспечены всем необходимым, однако очень холодно.

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