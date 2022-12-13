Из Баку к Лачинской дороге направилось подкрепление — еще два автобуса участников акции протеста. Об этом Minval.az сообщил военный эксперт, арменовед Тельман Гасымов, который в настоящее время находится на участке дороги Шуша-Ханкенди вместе с остальными протестующими.
Он отметил, что командующий РМК, генерал-майор Андрей Волков не приехал, поэтому акция продолжается, участники настроены решительно.
По его словам, они обеспечены всем необходимым, однако очень холодно.
MInval.az
Bəstirin Rusun əlindən opdüz. Qurtarin bu niyabirciliqi. Qaldirin Bayraktari və vurun qizil yataxlarini. Nəqədər rus bizim qanimizi içəcək?