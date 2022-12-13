В Карабахе разворачивается самый, возможно, серьёзный кризис с момента старта российской миротворческой операции. Паблики и СМИ и в Азербайджане, и в Армении переполнены драматической хроникой с дороги Шуша-Ханкенди: пикет азербайджанских экологов, бронетехника росмиротворцев, митинг сепаратистов в Ханкенди, которые уже собрались двинуться в сторону города Шуша и «разблокировать дорогу», и, если верить армянским пабликам, миротворцы их от этой опасной затеи отговорили — по крайней мере пока. В результате сепаратисты уже собираются протестовать против российских миротворцев… Противостояние продолжается, и ближайшие часы и дни обещают быть неспокойными.

И нет сомнений, всю ответственность за нынешний кризис несёт именно командование РМК. То самое, которое теперь сталкивается с последствиями собственных непринятых вовремя решений.

Именно с позволения этого самого командования после 44-дневной Отечественной войны в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в «зоне безответственности» росмиротворцев возобновилась эксплуатация рудников. Росмиротворцы, во-первых, не могли не понимать, что это незаконно. А во-вторых, обладали всеми полномочиями, чтобы эту эксплуатацию прекратить. Именно РМК обладает здесь всей полнотой власти. Более того, до восстановления суверенитета Азербайджана именно они представляют собой, по сути, единственную легитимную силу. Но никаких мер, направленных на предотвращение грабежа природных ресурсов Азербайджана, командование миротворцев не приняло. То ли сыграла роль «материальная заинтересованность», то ли не хватило политической воли, но рудники работают. Проще говоря, миротворцы крышуют «бизнес» сепаратистов и своих прямых обязанностей, как и подписанных 10 ноября 2020 года договоренностей, не выполняют.

Ожидали этого миротворцы или нет, но очень скоро последовала реакция Азербайджана. Как уже рассказывал Minval.az, состоялись две встречи командующего РМК генерала Волкова с сотрудниками Минэкологии Азербайджана и «АзерГолд», где и были достигнуты договоренности о мониторинге. Повторим еще раз: командование РМК взяло на себя определённые обязательства, где на первом месте — создать условия для мониторинга и обеспечить безопасность его участников. Но свою часть договоренностей росмиротворцы опять не выполнили.

Именно в ответ на сорванный по вине российской стороны мониторинг и появился пикет азербайджанских активистов на дороге Шуша-Ханкенди. Пикетчики потребовали встречи с командующим РМК генералом Волковым. Но возможностью разблокировать ситуацию при помощи диалога командующий РМК не воспользовался. Вместо генерала к пикетчикам вышел пьяный полковник, который даже теоретически не справился бы с такой действительно дипломатической миссией. Но зато прислал БТР, кран, модули, подтянул «личный состав»… Проще говоря, вместо диалога РМК выбрало сценарий устрашения, и это очень резко контрастирует с тем, как вели себя росмиротворцы, когда старательно науськанные армянские пикетчики срывали мониторинг. Да и во время попыток армянских сепаратистов блокировать движение азербайджанских колонн росмиротворцы вели себя куда как либеральнее.

А это уже не вопрос симпатий и антипатий. Речь идёт о прямом исполнении, точнее, неисполнении российскими миротворцами той задачи, ради которой они вообще появились в Карабахе. И о том, что вместо своих прямых обязанностей генерал Волков то ли не понимает последствий собственных действий, то ли намеренно провоцирует ситуацию по заказу сепаратистов, и реализует здесь сценарии 366-го полка.

Но, похоже, российский генерал забыл, что лозунги у армянских сепаратистов остались те же, бредовые мечты российских державников — тоже, но Азербайджан уже другой. Так что ответственность за нынешние художества генерала уже другая.

А пока азербайджанские пикетчики обещают, что не уйдут, пока к ним не выйдет генерал Волков, и пока вопрос с инспекциями и мониторингом не будет решён. А армянские паблики уже заходятся в истерике: ах, азербайджанская армия (!) перекрыла Лачинский коридор! Ах, гуманитарная катастрофа! Ах, автомобили, постояв в пробке, вынуждены были вернуться в Герус и Ханкенди!

Можно поинтересоваться у авторов этой истерики, в курсе ли они, что зимой в горах из-за снега дорога может закрыться куда больше чем на сутки. Но не это главное. Выдавать мирную акцию гражданских активистов за «перекрытие дороги со стороны армии» — это не алармизм. Это откровенный фейк, мошенничество и провокация. Особенно если вспомнить, какие скандальные пикеты устраивались у рудников в самой Армении, когда там надо было сменить собственника. И самое главное, прямую ответственность за то, что пикетчики остаются на дороге, несёт командование миротворцев. Как и за весь кризис вообще. Ну и о цене сорванного мониторинга тоже не стоило бы забывать — и вожакам сепаратистов, и командованию РМК.

Нурани, обозреватель