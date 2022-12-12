Президент Украины Владимир Зеленский предложил России вывести войска из Украины на Рождество. По его словам, таким образом Москва покажет свои искренние намерения.

«Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то этим будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий. Я надеюсь, что вы поддержите наш призыв, потому что это глобальный интерес и часть нашей формулы мира. Я не вижу причин, почему России не сделать это сейчас, на Рождество. Ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят», — отметил лидер Украины.