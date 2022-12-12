Подвалы школ и детсадов Еревана проверяют на предмет пригодности в качестве убежищ.

На совещании в горадминистрации было доложено, что в 153-х из действующих в ведении мэрии общеобразовательных школ пригодными (под убежища) являются подвалы в 108-ми зданиях, из которых расчищены 93. Что касается детсадов — проверки проведены в 161-м здании; 85 подвалов признаны пригодными, из них 78 расчищены.

Подвалы зданий остальных 15 школ и 7 детсадов подлежат расчистке, работы продолжаются.