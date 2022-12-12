Министерство культуры и туризма Турции приняло решение помечать экспонаты музеев страны «невидимой ДНК», чтобы уберечь их от кражи и замены копиями. Об этом сообщила в понедельник газета Hürriyet.

«Мы начинаем применять «невидимую ДНК» ко всем экспонатам, выставленным в музеях, что позволит обнаружить кражу в случае, если эти предметы будут перемещены», — цитирует газета руководителя министерства Мехмета Эрсоя.

«Невидимая ДНК» — высокотехнологичная разработка на основе цифрового штрих-кода, который может наноситься на изделия из дерева, камня или текстиля, но не угрожает сохранности артефакта.