Пожар произошел в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

«В 08:33 поступило сообщение о возгорании в г. Балашихе, микрорайон Саввино, ул. Пригородная, д. 92. Произошло возгорание стройматериалов на открытой площадке у ТЦ «Стройпарк» на площади 200 кв. м. Огонь распространился на 1-й этаж ТЦ», — сказали в ведомстве.

Позже площадь возгорания торговом центре выросла почти вдвое.

«Площадь пожара составляет 350 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сказали в пресс-службе МЧС РФ.

В результате пожара пострадал охранник торгового центра.