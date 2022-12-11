Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили рекордный рост товарооборота и энергопроекты двух стран, зерновую сделку и сирийское урегулирование, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждены вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях. В частности, отмечен рекордный рост товарооборота. Акцентировано особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли. С учетом итогов недавних переговоров в Стамбуле председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера продолжен обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового хаба», — говорится в сообщении.

Также лидеры рассмотрели ход выполнения стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российских сельхозпродукции и удобрений. «Эта сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран. Владимир Путин изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины», — подчеркнули в пресс-службе.

Путин и Эрдоган также затронули проблематику сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании 2019 года. «Оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты», — отметили в Кремле.