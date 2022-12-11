В США 67-летний местный житель застрелил четырех мужчин, а после расчленил тела и выбросил останки в реку, сообщает издание True Crime Daily.

Инцидент произошел в октябре 2022 года в штате Оклахома. Четверо друзей пропали без вести после того, как они вышли из дома одного из приятелей. Родственники исчезнувших обратились в правоохранительные органы с заявлением.

Спустя три дня полицейские обнаружили части тела пропавших в реке. Установлено, что приятели воровали вещи со свалки местного жителя. Из-за этого он пришел в ярость и застрелил их. После этого он расчленил их и выбросил останки в реку.

Пенсионера арестовали — в его доме нашли кровь и личные вещи жертв.